Houthalen-Helchteren: 30-jarige slaat op de vlucht bij controle (30 januari 2017)

Politie MidLim kreeg zaterdagavond meerdere oproepen in verband met een vechtpartij op de Grote Baan, ter hoogte van het Esso-tankstation in Houthalen. Een interventieploeg trof ter plaatse een voertuig aan dat mogelijk bij de vechtpartij betrokken was. Op het moment dat de ploeg de bestuurder wilde controleren, gaf deze plankgas. De inspecteurs konden nog net op tijd aan de kant springen. Ze vonden de verdachte enige tijd later terug aan het Riddersplein in de wijk Meulenberg. De man hield zich schuil achter zijn auto en trachtte daarna te voet weg te vluchten. Na een achtervolging tot in de Huidevetterstraat kon de verdachte in de boeien geslagen worden. Hij gedroeg zich agressief en uitte bedreigingen tegenover de inspecteurs.



Het gaat om een 30-jarige man uit Hechtel-Eksel die na eerdere feiten onder voorwaarden vrijgelaten werd. Hij raakte lichtgewond, was onder invloed en had een aanzienlijke som geld op zak. De man bracht een nacht in de cel door en zal later nog verhoord worden over zijn weerspannigheid en het schenden van zijn voorwaarden.

Bekijk alle artikels uit Houthalen-Helchteren