Hoeselt: Politie zet jonge bestuurder met vreemde rijstijl aan de kant (25 augustus 2017)

Op de Bilzersteenweg in Hoeselt werd een beginnende bestuurder onderschept naar aanleiding van een vreemde rijstijl. De jonge bestuurder had geen alcohol gedronken en de boorddocumenten waren in orde.



"Omdat de bestuurder aan het rijden was zonder zijn begeleider, werd een proces-verbaal opgesteld."

