Hoeselt: Nathalie geeft advies: Gedragsverandering door handelen en ervaring (17 februari 2017)

"Tips gedragsverandering. "Ben jij van plan te veranderen? Weet jij al hoe je dat gaat aanpakken?""De volgende vragen kun jij jezelf stellen:"Wat wil ik bereiken?Wat wil ik veranderen?Waar wil ik op letten?Hoe reageert de omgeving?Wat wil ik uitproberen?Welke stappen zet ik?Wie kan me helpen bij het zetten van deze stappen?"Het dromen over of het in gedachten nemen van gedragsverandering is goed, maar om dichter tot de verwezenlijking van je plan te komen is er een bijkomende stap nodig : zet je ideeën op papier en werk ze concreet uit. Stap voor stap ""Mogelijke valkuil: Kijk niet naar wat nog voor je ligt en wat je nog allemaal moet doen om te veranderen. Die berg kan dan heel hoog lijken. Kijk achter je: wat heb je al bereikt. Vaak is hetgeen je al bereikt hebt veel meer dan je dacht, dit geeft weer moed om door te zetten."Succes!NathalieINFOEigen Kracht & CoachNathalie FrérotteTongersesteenweg 393730 Hoeselt0479 31 76 19Het Coaching Atelier - ECT HR DivisieNathalie Frérotte heeft een praktijk in Hoeselt, genaamd Eigen Kracht & Coach. Vanuit haar positieve ingesteldheid probeert ze kinderen en volwassenen te inspireren, motiveren en te begeleiden. Eigen Kracht & Coach staat voor begeleiden, coachen en motiveren.