Hoeselt: Bestuurder onder invloed van cannabis en cocaïne (11 januari 2017)

Op 10 januari heeft een interventieploeg van de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst, op de Bilzersteenweg te Hoeselt, een voertuig aan een controle onderworpen. Het voertuig werd aan de kant gezet wegens een defecte kentekenplaatverlichting. De geldigheidsdatum van de technische controle was sinds 31 december vorig jaar verlopen. De 39-jarige bestuurder uit Hoeselt had geen alcohol gedronken. "Omdat echter de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd aan de bestuurder. Deze speekseltest tekende positief voor het gebruik van cannabis en cocaïne. Het rijbewijs van de bestuurder werd dan ook onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken."



Omdat het rijbewijs versleten was, werd een proces-verbaal voor het rijbewijs en de verlopen keuring opgesteld. De bestuurder zal later moeten voorkomen bij de politierechter.

