Heusden-Zolder: Politie klist motorrijder na achtervolging (11 oktober 2017)

Dinsdagnamiddag hield de politie, na klachten van buurtbewoners, controles op de Albertkanaalstraat in Kuringen. Bestuurders begaan hier bij de wegenwerken regelmatig verkeersovertredingen.



Rond 18.30 uur betrapte de politie een motorrijder die tegen de rijrichting in reed bij de wegenwerken. Wanneer zij de bestuurder wilden laten stoppen, nam hij de vlucht. Er vond een achtervolging plaats doorheen Stokrooie, Zonhoven en Heusden-Zolder. Uiteindelijk werd de motard gestopt op de Stationsstraat in Heusden-Zolder.



De motorfiets was niet verzekerd of ingeschreven en de bestuurder, een man uit Hasselt, was onder invloed van drugs. Daarnaast werden er nog verschillende processen-verbaal opgesteld voor onder andere verkeersinbreuken en weerspannigheid.

Bekijk alle artikels uit Heusden-Zolder