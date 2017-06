Herk-de-Stad: Spoorweg Schulen nog tot 16 juni afgesloten (8 juni 2017)

Infrabel voert nog tot 16 juni werken uit aan de spoorwegovergang in Schulen. Daardoor is de spoorwegovergang in deze periode afgesloten voor het wegverkeer.

Bekijk alle artikels uit Herk-de-Stad