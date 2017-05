Herk-de-Stad: Kermis en jaarmarkt in Herk Centrum (24 mei 2017)

Dit weekend is er weer kermis in Herk-de-Stad. De attracties openen op zaterdagavond 27 mei vanaf 18 uur. Om 19 uur is er een kermisconcert op de markt. Zondag en maandag kan je vanaf 15 uur onder meer smullen van allerlei lekkers, je in een lunapark uitleven of een ritje maken op een spectaculaire attractie.



Bij Herk-de-Stad kermis hoort ook een jaarmarkt. Die staat maandagavond 29 mei vanaf 17 uur opgesteld in de Zoutbrugstraat, op het Wendelenplein en in de Hasseltsestraat. De marktkramers zorgen voor een uniek en gevarieerd assortiment.

