Herk-de-Stad: Jeugdhuis XL viert vijftiende verjaardag (8 februari 2017)

Jeugdhuis XL bestaat 15 jaar. Op vrijdag 10 februari is er de spectaculaire show van de Vlaamse punkhelden the KIDS. Daarnaast komt het Herkse Klopmann hun nieuw album voorstellen en geeft Delta Crash het beste van zichzelf.Op zaterdag 11 februari komen de grote discohelden Up to Eleven en Mister Critical de beste funk, soul en disco platen van de afgelopen decennia draaien. Kers op de taart wordt de exclusieve discoset van lokale helden Kwijt Trek System. Feestvierders die in disco outfit komen, maken kans op een prijs.INFOJeugdhuis XLRidderstraat 63540 Herk-de-Stad