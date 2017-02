Herk-de-Stad: Michel Wuyts en Geert Vandenbon in De Markthallen (1 februari 2017)

Michel Wuyts en Geert Vandenbon staan op donderdag 9 februari om 20.15 uur met Dag & Nacht Koers! in De Markthallen.



Al 25 jaar lang is wielerman Wuyts de stem van de koers bij ons. Zijn timbre en zijn taalgevoel maken hem uniek. Met verhalen van voor en achter de camera trekt hij door Vlaanderen. Wuyts observeert en analyseert. Eens journalist, altijd journalist. Hij praat vanuit de buik van het peloton en kneedt koers tot zijn eigen verhaal. Spits en verrassend: "97% van wat ik vertel is waarheid. Aan de luisteraar om te ontdekken waar die 3% zit."



Geert Vandenbon is rustbrenger en gangmaker. Gewapend met enkel een gitaar, versterken zijn liedjes Michels woorden. Michel en Geert maken gebruik van prachtige wielerfotoÂ’s die verhalen en songs voeding geven. Waardoor het geheel niets minder is dan een heerlijk warme wieleravond.



In Dag & Nacht Koers! fietst Michel Wuyts door het hoofd van de grootste karakters uit de koers: Merckx, Boonen, Nys, VDB, Armstrong, Van AvermaetÂ… Wit en zwart. Laagje na laagje deelt hij hun ziel met de toeschouwer. En hun verhalen. Hij vertelt honderduit. Grote histories en leuke weetjes, grappige anekdotes en vertelsels waar je stil van wordt.





INFO

9 februari

20.15u

Markthallen

Voorverkoop: 12 euro

Kassa: 15 euro

www.demarkthallen.be

