Hechtel-Eksel: Kinderen tonen emoties (12 oktober 2017)

Woensdagavond 11 oktober lanceerde het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel en het LOK hun ambitieuze project Emotikan. Hiermee willen ze niet alleen kinderen leren omgaan met emoties, maar willen ze ook de Hechtel-Ekselse scholen en verenigingen ondersteunen in het creëren van een veilige omgeving.



"Voelen onze kinderen zich goed in hun vel? Weten ze dat ze hun emoties mogen en kunnen tonen? Met het project Emotikan zet het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) een heel jaar lang in op het welbevinden van kinderen. En geeft het LOK aan dat emotie kan", zegt schepen Nele Lijnen.



"Welbevinden staat voor de mate waarin iemand zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt. Het gaat over lekker in je vel zitten en tevreden zijn met je leven. Een goed of slecht welbevinden kan invloed hebben op je dagelijks leven, op je school en vrijetijdsgebeuren", zegt burgemeester Jan Dalemans.



En ook onthaalouders en leerkrachten zetten hun schouders onder dit project. Elke onthaalouder kreeg een kubus met prenten. Aan de hand van foto’s van kinderen, die emoties tonen, proberen ze peuters al een eerste inzicht te geven in emoties, zoals blij, bang, boos en verdrietig.



Diezelfde prenten komen in de kleuterklas aan bod. Spelletjes rond emoties maken dit onderwerp bespreekbaar.

