Hechtel-Eksel: Resultaten woonrapport (21 februari 2017)

Hechtel-Eksel wil een goede woongemeente zijn voor haar bevolking en hecht bijzonder veel belang aan de mening van haar inwoners. Daarom verstuurde de gemeente afgelopen zomer een woonenquête naar de nieuwe inwoners van 2014 en 2015. In het totaal werden er 738 vragenlijsten verzonden en 139 ingevuld ingeleverd. Dit komt overeen met een responspercentage van 18,8%.



"Bijna 70% van de nieuwe inwoners zijn tussen de 20 en de 39 jaar. Het overgrote deel woont samen en in bijna de helft van de gevallen hebben ze kinderen. De gemiddelde gezinsgrootte is 2,5 personen per huishouden. Het grootste deel van de nieuwkomers zijn Belgen die afkomstig zijn uit onze buurgemeenten (Peer, Overpelt, Lommel, ). Maar waarom de keuze om in Hechtel-Eksel te gaan wonen? De meest voorkomende redenen waren om dichter bij familie en vrienden te wonen (30,9%), voor de natuur (28,8%) en omwille van de gunstige vastgoedprijs (22,3%). De meest verrassende reden is voor de liefde. Liefst 17,3% vond een partner in Hechtel-Eksel en verhuisde voor hem of haar naar onze gemeente. Onze nieuwe inwoners zijn eveneens van plan om lang in Hechtel-Eksel te blijven wonen", zegt burgemeester Jan Dalemans.



"Een van onze troeven waar we heel trots op zijn, zijn onze eigen inwoners. De nieuwkomers beschrijven de dorpsgenoten als vriendelijk, joviaal en aangenaam. Ze voelen zich thuis in deze gezellige gemeente met een gemoedelijke dorpsmentaliteit."





Een verrassende troef is dat de nieuwe inwoners Hechtel-Eksel een veilige en kindvriendelijke gemeente vinden. De respondenten geven aan dat de gemeente voldoende ruimte heeft waar kinderen rustig en veilig kunnen spelen. "Hechtel-Eksel is ideaal voor jonge gezinnen, een groot deel van de nieuwe inwoners geeft zelfs aan dat ze speciaal naar Hechtel-Eksel zijn verhuisd om hun kinderen hier veilig te laten opgroeien."



Schepen Nele Lijnen: "Het eerste wat me opviel, was de hoge responsgraad, bijna 1 op vijf nieuwkomers nam de tijd om de uitgebreide vragenlijst zorgvuldig in te vullen. En daarbovenop gaven ze nog heel wat bijkomende informatie mee over onze gemeente. We gaan daar zeker mee aan de slag en ik ben hen dan ook allemaal één voor één enorm dankbaar. De liefde bracht ook mij heel wat jaren geleden naar Hechtel-Eksel en daarmee was het liefde op het eerste zicht. Hechtel-Eksel wordt als veilige en kindvriendelijke gemeente ervaren en heel wat jonge gezinnen kom hier hun toekomst uitbouwen door de unieke combinatie van rust, natuur en toch alles dichtbij."





Burgemeester Jan Dalemans: "Dat de liefde veel mensen naar onze gemeente bracht is niet nieuw voor mij, omdat ik bijna alle huwelijken de voorbije 4 jaar bezegeld heb. Er is dan regelmatig een bruid of bruidegom van buiten de gemeente. Ze zijn inderdaad allemaal gecharmeerd door de rust, de stilte en het groene karakter van onze gemeente. Onze baseline is dan ook Hechtel-Eksel gezellig in het groen. Wat we ook zeker niet mogen vergeten, is de strategische ligging van Hechtel-Eksel. Als de Noord-Zuid verbinding ooit gefinaliseerd wordt, zal dit ook wel een belangrijke parameter zijn in de keuze van woonplaats."



"Met deze respons van de enquête wil het gemeentebestuur haar woonbeleid versterken en verder uitbouwen. De feedback van onze nieuwe inwoners heeft het bestuur attent gemaakt op onze werkpunten en sterktes. Daarnaast gaven de nieuwe inwoners tal van tips, opmerkingen en goede ideeën. In het rapport schetsen we een algemeen beeld op basis van de verworven informatie en de meest voorkomende antwoorden."

