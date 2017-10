Hasselt: Stad Hasselt laat 28 scholieren één dag werken (18 oktober 2017)

Op donderdag 19 oktober gaan 15.000 scholieren tussen de 15 en 18 jaar één dag niet naar school. Daaronder ook 200 jongeren uit Hasseltse middelbare scholen. Spijbelen doen ze niet: ze steken de handen uit de mouwen op de werkvloer. Dat doen ze in het kader van YOUCA Action Day, het voormalige Zuiddag. Ze werken dus één dag voor het goede doel.



"Ook onze stad draagt, als organisatie, haar steentje bij", zegt schepen Joost Venken. "28 scholieren zullen donderdag werken voor verschillende diensten van onze stad. Het stadsbestuur vindt het belangrijk dat jongeren via deze actie kunnen proeven van een eerste werkervaring, tegelijkertijd hun competenties kunnen vergroten en hun engagement kunnen tonen. Iedere jongere verdient bovendien 50 euro, wat maakt dat onze stad 1.400 euro aan het goede doel zal kunnen geven."



Dat goede doel is dit jaar een jongerenproject van Trias in El Salvador. De dromen van de lokale jongeren daar hebben nauwelijks kans op slagen.

