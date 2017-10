Hasselt: Aanrijding tussen twee bussen van De Lijn (17 oktober 2017)

Twee bussen van vervoersmaatschappij De Lijn raakten maandagavond betrokken in een verkeersongeval met gewonden. Omstreeks 18.30 uur kreeg de politie Limburg Regio Hoofdstad een melding binnen van een verkeersongeval op de Kuringersteenweg te Hasselt.



"Een personenwagen wou de parking van de Carrefour oprijden, hierdoor moest de eerste bus in de remmen gaan. De tweede bus kon een aanrijding met zijn voorligger niet ontwijken. De personenwagen werd niet aangereden. Het ongeval vond plaats op een aparte busstrook, hierdoor bleef de verkeershinder beperkt", aldus de politiezone Politie Limburg Regio Hoofdstad.



Volgens de eerste vaststellingen raakten er 8 passagiers lichtgewond ten gevolge van het ongeval: Zehra E. (18 jaar, Heusden-Zolder), Aygul A. (18 jaar, Heusden-Zolder), Selin E. (18 jaar, Heusden-Zolder), Eva S. (17 jaar, Heusden-Zoldedr), Ezgi C. (15 jaar, Heusden-Zolder), Ioana S. (50 jaar, Hasselt), Maurice J. (63 jaar, Hasselt) en Marina V. 53 jaar, Hasselt).

