Hasselt: Jenevercocktails maken in het Jenevermuseum (12 oktober 2017)

Vanaf nu kan je in het Jenevermuseum terecht voor smakelijke workshop rond jenever en cocktails. "Want jenever is het ingrediënt bij uitstek voor cocktails," zegt directeur Davy Jacobs. Samen met cocktailbar Koks & Tales werkt het museum een proeverij uit.Als graanjenever puur gedegusteerd wordt, is hij bijzonder lekker, maar dus ook als smaakmaker in cocktails. De proeverij start met een kijkje in de stookruimtes van het museum. "Je moet de basis van graanjenever kunnen situeren om de drank te kunnen appreciëren. En daarna gaat het naar de bar, waar ze de Vieux Système van ’t Stookkot (38% vol - Hasselt) en de Peket d’Houyeu (35% vol – Thuin) kunnen proeven in hun puurste vorm. Met die jenevers maakt Rob Biesmans van Koks & Tales later twee cocktails."Schepen Karolien Mondelaers: "We stellen vast dat bezoekers de laatste jaren echt gaan voor beleving en dat alle activiteiten waar eten en drinken aan bod komen het ook bijzonder goed doen. Deze workshop heeft het allemaal in één: een streepje cultuur en erfgoed met het bezoek aan het museum, de link met de lokale economie door één van onze Hasseltse cocktailspecialisten ook lokale streekproducten te laten gebruiken en uiteraard een topbeleving die eindigt in iets lekkers dat gedegusteerd mag worden. Op die manier blijven we Hasselt promoten als de trendy stad die een bezoek meer dan waard is."INFO25 euro per persoon (met een minimum van 250 euro) – enkel voor groepenOpgelet: deelnemers zijn min. 18 jaar - Telkens inclusief museumtoegang & degustatie van 2 jeneverproevertjes en 2 jenevercocktails – enkel van dinsdag tot zaterdag - niet 's avondsBegeleiding: 60 euro (max. 20 pers. per groep) Duur: 2u