Hasselt: Nacht van de duisternis op 14 oktober (12 oktober 2017)

Op zaterdag 14 oktober 2017 dooft Hasselt 's avonds de lichten voor de Nacht van de duisternis. "Met deelname aan deze campagne willen we de impact van lichtvervuiling in de kijker plaatsen", verduidelijkt schepen van Milieu, Joost Venken.



"Voor sommige mensen leidt dit tot slaapgebrek en gezondheidsproblemen, maar ook het bioritme van planten en dieren wordt hierdoor verstoord." Om 19 uur wordt de openbare verlichting overgeschakeld naar het nachtregime. Voor sommige straten en pleinen zal er geen zichtbare verandering optreden omdat daar het nachtregime hetzelfde is als het avondregime. "In andere straten zal dan slechts 1 op de 3 straatlampen branden. Drukke straten, kruispunten en fietstunnels blijven sowieso verlicht."



"Op Abdijsite Herkenrode gaan we nog een stapje verder. Daar wordt de volledige openbare verlichting gedoofd tussen 19 en 23 uur. Je kan met grote telescopen naar de sterren kijken, de feeƫriek verlichte tuin van de eenhoorn bezoeken of samen op pad gaan met een natuurgids en luisteren naar verhalen over nachtdieren."

Bekijk alle artikels uit Hasselt