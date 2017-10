Hasselt: Warmathon op 19 december in sportpark Kiewit (6 oktober 2017)

Geen Warmste Week zonder de Warmathon, het sportiefste Warmste Week-evenement van Music For Life. Ook dit jaar kan de Vlaming warmlopen voor de meer dan duizend goede doelen van Music For Life. De Warmathon keert terug naar de vijf provinciehoofdsteden en hoofdstad Brussel.



De podiumpresentatie is dit jaar in handen van Stijn Vlaeminck en Cath Luyten. Daarnaast verzorgen Freaquency (winnaar van MNM Start to DJ 2012) en Shizzle Le Sauvage (o.a. bekend van de Studio Brussel-filefuif) de muzikale animatie langs de loopparcours.



De Warmathon van Music For Life is er dit jaar van maandag 18 december tot en met zaterdag 23 december, elke dag van 14 uur tot 20 uur in een andere stad. Inschrijven kan via dewarmsteweek.be en kost vijftien euro.

Warmlopen onder het Atomium en langs het Begijnhof



De derde editie van de Warmathon wordt gekenmerkt door nieuwe locaties en enkele nieuwigheden. Zo wordt er in Brussel opnieuw aan de voet van het Atomium gelopen. Alleen wordt de looprichting dit jaar omgekeerd, waardoor deelnemers nu naar het Atomium toe lopen. Voor de Warmathon in Brugge ligt de start en aankomst opnieuw in het Minnewaterpark, net zoals vorig jaar. Nieuw is de doortocht langs het Begijnhof (sinds 1998 op de Unesco Werelderfgoedlijst). Uitzonderlijk voor de Warmathon blijft het Begijnhof later open en kan iedereen 's avonds in dit unieke decor rondjes lopen.



Locaties



Maandag 18 december: Gent - Citadelpark met start en finish aan 't Kuipke (nieuwe locatie)

Dinsdag 19 december: Hasselt - Sportpark Kiewit

Woensdag 20 december: Brussel - aan de voet van het Atomium

Donderdag 21 december: Brugge - Minnewaterpark (langs Begijnhof)

Vrijdag 22 december: Antwerpen - Stadspark nabij het historisch centrum (nieuwe locatie)

Zaterdag 23 december: Leuven - in en om Kasteelpark Arenberg (nieuwe locatie)



​

