Hasselt: Bustes van Steve Stevaert en Herman Reynders te bewonderen in Het Stadsmus (30 september 2017)

Zoals de traditie het al sinds 1905 wil, laat de stad Hasselt van alle burgemeesters een buste maken en bewonderen in Het Stadsmus. Sinds deze week vervolledigen Steve Stevaert (burgemeester van 1995 tot 2005) en Herman Reynders (dienstdoend burgemeester van 1998 tot 2005 en burgemeester van 2005 tot 2009) het rijtje in het museum.Portretten of bustes maken van bewindvoerders is niets nieuws. "Overal ter wereld krijgen regerende of ere-bewindvoerders een portret en dat is in Hasselt niet anders", zegt Nadja Vananroye, burgemeester van Hasselt.Ann Delbeke, directeur van Het Stadsmus: "Al sinds de oprichting van het huidige stedelijke museum, heten de burgemeesters de museumbezoekers welkom in de spiegelzaal. De gidsen gebruiken hun sprekende gezichten als aanknopingspunt voor ontwikkelingen in de stadsgeschiedenis. We zijn blij dat het rijtje nu vervolledigd wordt. Beeldhouwer Gerard Moonen maakte eerder al de bustes van Jozef Bollen, Paul Meyers en Louis Roppe, en nu dus ook van Stevaert en Reynders."Gerard Moonen: "Ik werk meestal in brons, en dat heb ik hier ook gedaan. Ik heb bij het portretteren van de burgemeesters met een aantal zaken rekening gehouden, om de burgemeesters zo herkenbaar mogelijk te maken. Zo kreeg de buste van Steve Stevaert een rolkraagje en is het bovenste knoopje van Herman ReyndersÂ’ hemd niet dicht. Niemand zal moeite hebben de burgervaders te herkennen."