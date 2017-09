Hasselt: Hasselt is grootste stijger op vlak van verblijfstoerisme (21 september 2017)

Officiële toeristische overnachtingscijfers voor 2016 van FOD Economie geven aan dat Hasselt de sterkste stijging kent op vlak van overnachtingen en aankomsten. Met een stijging van +14,4 procent voor het aantal aankomsten en een stijging van +11,3 procent voor het aantal overnachtingen t.o.v. 2015 is Hasselt meteen de grootste stijger in het rapport van Toerisme Vlaanderen dat gebaseerd is op officiële cijfers van FOD Economie.Als tweede en derde grootste stijger komen Leuven en Mechelen met een stijging van +5 procent en +3,8 procent op vlak van aankomsten. Verder is er in het rapport voor de centrumsteden vooral sprake van dalingen. De provincies dalen eveneens over de hele lijn, met uitzondering van de provincie Limburg die stijgt met 2,6 procent (aankomsten). Ook binnen de provincie Limburg steekt Hasselt er met kop en schouders boven uit."We kunnen dus stellen dat Hasselt in de lift zit als toeristische trekpleister", zegt schepen Karolien Mondelaers. "Met de campagne Hasselt in 48 uur - Tijd om te genieten, zet Hasselt heel bewust in op het verblijfstoerisme. De campagne wil Hasselt als citytrip bestemming en uitvalsbasis voor de regio op de kaart zetten. Het toeristisch aanbod van Hasselt alleen al blijkt echt wel de moeite te zijn om minstens 48 uur mee te vullen. Sinds 2015 veranderde de aanpak en focus van de toeristische dienst van een onthaalbeleid dat vooral inzette op een warm onthaal, naar een beleid van proactieve werving en promotie. Deze bijsturing werpt duidelijk zijn vruchten af."De terrorismedreiging raakt heel wat centrumsteden. Hasselt merkt hier echter geen negatieve invloed van, hoewel het in kilometers even ver van Brussel ligt als bijvoorbeeld Gent, Antwerpen en Brugge."Als we kijken naar bereik en het motief van de toeristen die komen overnachten zien we dat de grote meerderheid uit Vlaanderen komt. Er zit dus nog heel wat potentieel in de omliggende regio's zoals Nederland en Duitsland. Hasselt zal de komende jaren actief inzetten op deze regio's."