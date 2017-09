Hasselt: Eerste all-in store voor cocktails en mocktails opent in Hasselt (21 september 2017)

Sipsnsoda maakte al cocktails op feestjes en opent op 5 oktober zijn allereerste all-in cocktail store in hartje Hasselt. Je kunt er terecht voor alles om je eigen cocktailfeestje te geven. En professionele barmannen met een internationale opleiding helpen je met het creƫren van je eigen cocktail of mocktail.Thomas Janssens, founder-bartender van Sipsnsoda, ontdekte zijn passie voor cocktails zo'n 10 jaar geleden tijdens een familiefeestje. Zijn missie was duidelijk: cocktails moeten kostbare momenten net dat tikkeltje extra geven, zodat ze deel gaan uitmaken van een herinnering.De Sipsnsoda all-in cocktail store is open elke donderdag, vrijdag en zaterdag, van 12u tot 18u.Capucienenstraat 3 te 3500 Hasselt