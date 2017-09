Hasselt: 175 kermisattracties (11 september 2017)

Bijna het hele jaar door staat er wel ergens in Hasselt een kermis opgesteld. Het blijft een feest voor groot en klein. Vooral dan als de foorkramers zich installeren op het Kolonel Dusartplein voor de grote septemberkermis. Van 16 tot en met 24 september vindt op het Kolonel Dusartplein en de Koning Boudewijnlaan één van de grootste kermissen van het land plaats. Met zijn 175 kermisattracties steekt Hasselt Kermis boven de rest uit. Of je nu zin hebt in pannenkoeken, oliebollen, wafels of frieten... Of ga je ballonnen schieten, maak je een ritje door het spookhuis of wil je een beertje vangen in het lunapark... Of wil je je eens goed amuseren in de autoscooters, het spiegeldoolhof of de roetsjbaan... Op Hasselt kermis valt er altijd wat te beleven en een bezoek is zeker de moeite waard.



Programma

Op zaterdag 16 september om 15 uur trekken de burgemeester en schepenen, onder begeleiding van het Koninklijk Feestcomité en de Kermiscommissie, Hasselt Kermis officieel op gang.



Naar goede gewoonte wordt Hasselt kermis ook dit jaar op gang geschoten met een spetterend vuurwerk. Het stadsbestuur en het Koninklijk Feestcomité nodigen iedereen uit om op zaterdag 16 september om 21 uur het schouwspel mee te maken. Het vuurwerk zal aan de kanaalkom worden afgeschoten. De lucht zal het decor zijn van een prachtig lichtspel uitgevoerd door uurwerkmeester Arts of Fireworks Events uit Brugge. Het verzorgen van een vuurwerk met de toevoeging van geschikte muziekfragmenten, het spelen met licht en laser behoren tot hun specialiteiten.



Op kermismaandag trakteren de kermisuitbaters ongeveer 1500 mindervaliden van Hasselt en omgeving op heus kermisplezier. Zij worden omstreeks 13.30 uur verwelkomd aan de brandweer (Willekensmolenstraat). Vervolgens vertrekken ze -onder begeleiding van stadspersoneel en foorkramers- richting kermis voor een namiddagje dollen en genieten.



Op maandag 18 september van 14 tot 21 uur organiseert de stad Hasselt samen met de foorreizigers de 3de editie van de prikkelarme kermis, zodat personen met bvb epilepsie, autisme of gewoon gezinnen met jonge kinderen ook eens in alle rust van de kermis kunnen genieten, zonder al te veel prikkels. Minder drukte, minder lawaai en minder flitsende lichten. Na 21 uur gaan de decibels opnieuw de hoogte in en mogen de lichten weer aan.



Op dinsdag 19 september, beter gekend als kermisdinsdag, kan de marktbezoeker terecht op het Kolonel Dusartplein voor de gekende en mindergekende marktkramers en standwerkers. Laat je verrassen tussen 8 en 13 uur door feestelijke aanbiedingen en interessante producten.



Op de familiedag (donderdag 21 september) kan iedereen de hele dag aan sterk verminderde prijzen op de attracties.





INFO

Hasselt Kermis vindt plaats van zaterdag 16 tot en met zondag 24 september. De opbouw start op maandag 11 september. Tijdens de opbouw en het evenement zelf wordt de Koning Boudewijnlaan afgesloten voor alle autoverkeer. Op de bovengrondse parking van het Kolonel Dusartplein geldt een parkeerverbod. De kermis is uiterlijk op woensdag 27 september volledig afgebouwd, vanaf dat moment verloopt de verkeerssituatie weer normaal.





OVERZICHT ACTIVITEITEN



Zat 16 september – Officiële opening Kermis Hasselt – 15 uur – Kolonel Dusartplein



Zat 16 september – Vuurwerk – 21 uur – kanaalkom



Zat 16 & 23 september – Antiek-, brocante- en curiosamarkt – 8 tot 13 uur–marktplein



Ma 18 september – Andersvalidendag en Prikkelarme kermis



Di 19 september – Jaarmarkt – 8 tot 14 uur – marktplein



Do 21 september – Familiedag (verlaagde prijzen)



Zo 24 september – laatste kermisdag

