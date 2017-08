Hasselt: Man opgepakt met 77 gestolen gsm-toestellen (19 augustus 2017)

Vannacht heeft de politie Limburg Regio Hoofdstad na een tip van een alerte festivalganger op Pukkelpop een 39-jarige man opgepakt op verdenking van diefstal. Hij had een rugzak bij met daarin 77 gestolen gsm's. De verdachte wordt meegenomen naar het politiekantoor in Hasselt voor verhoor.



Alle gevonden gsm-toestellen werden overgemaakt aan de lost & found van het festival. Festivalgangers die de afgelopen dagen het slachtoffer geworden zijn van een gsm-diefstal op het festival, kunnen zich aanbieden aan de Info Corner / Lost & found op de festivalweide. Wanneer ze kunnen bewijzen dat het toestel van hen is (door middel van gsm-nummer en pincode), krijgen zij de gsm onmiddellijk terug. Zondag kunnen de gsmÂ’s ook afgehaald worden tussen 9 uur en 16 uur aan de lost & found stand tegenover de kerk van Kiewit

