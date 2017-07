Hasselt: Drie verdachten van winkeldiefstal opgepakt (24 juli 2017)

Afgelopen weekend heeft de politie Limburg Regio Hoofdstad drie verdachten van winkeldiefstal betrapt in de Hasseltse binnenstad. Zaterdagnamiddag kwamen er meldingen binnen van verdachte handelingen vanuit verschillende winkels in het centrum van Hasselt. Verschillende ploegen van de politie Limburg Regio Hoofdstad patrouilleerden door de binnenstad op zoek naar de verdachten. Zij werden aangetroffen aan een winkel in de Sint-Jozefsstraat en waren in het bezit van verschillende gestolen goederen.



De drie 19-jarige mannen, woonachtig in Houthalen-Helchteren, verbleven illegaal in ons land en werden ten burele meegenomen.

Bekijk alle artikels uit Hasselt