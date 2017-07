Hasselt: 22-jarige aangehouden (17 juli 2017)

De politie Limburg Regio Hoofdstad kon zondagochtend een verdachte van inbraak op heterdaad vatten.



Zondagochtend heeft een 22-jarige man zich onrechtmatig toegang verschaft tot een leegstaand appartement gelegen boven een winkel te Hasselt. Het appartement deed dienst als opslagplaats. Een ploeg van de politie Limburg Regio Hoofdstad kon de man daar op heterdaad aantreffen. Hij had voedingswaren uit de frigo geconsumeerd en had zich daarna te slapen gelegd op een zetel. De man was onder invloed van alcohol en werd gearresteerd. De betrokkene werd overgebracht naar de cel en mocht later beschikken.

