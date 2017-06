Hasselt: Trampolinepark opent deuren (23 juni 2017)

De Grenslandhallensite krijgt er dit najaar een actieve attractie bij. Jumpsquare opent op vrijdag 20 oktober, in hal De Studio, het grootste trampolinepark van de Benelux. Een extra troef voor de doelgroep 10- tot 25-jarigen. Het Indoor Trampoline Park wordt liefst 3000M2 groot. "Jumpsquare is de ultieme combinatie tussen sport, fun en gezelligheid in een stoere setting.""Met Jumpsquare groeit de Grenslandhallensite uit naar een 24/24 uur entertainmentpark met een aanbod voor alle leeftijden."INFO