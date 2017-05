Hasselt: The Foodmaker Hasselt zoekt een sapjesmaker (22 mei 2017)

Ambitieuze schoolverlaters strijden om een job in De Sollicitatie op VIER. The Foodmaker zoekt een sapjesmaker voor een nieuwe winkel in Hasselt. Oprichter Lieven en zijn echtgenote Marijke staan voor een gezonde levensstijl en verwachten dan ook dat hun personeel zowel op als buiten het werk deze filosofie deelt. The Foodmaker nodigde vier kandidaten uit die een uur de tijd krijgen om hun droomjob in de wacht te slepen.Op papier zweren de sollicitanten bij een gezonde levensstijl, maar kunnen ze dit ook bewijzen en het perfecte sapje op tafel toveren?​De Sollicitatie, dinsdag om 21.35u op VIER.