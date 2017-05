Hasselt: Politiecontroles in zone Limburg Regio Hoofdstad (7 mei 2017)

Vrijdag en zaterdagavond hield de politie Limburg Regio Hoofdstad grote politiecontroles in de zone. Onder andere de stationsomgeving en sishabars werden gecontroleerd. In totaal werden er ongeveer 20 processen-verbaal en 30 onmiddellijke inningen opgesteld.



Vrijdagavond controleerde de politie Limburg Regio Hoofdstad, samen met drugshonden en inspectiediensten, 6 sishabars in de politiezone. In totaal werden er 212 personen gecontroleerd. Eén persoon werd door de politiediensten opgepakt omdat hij een dealershoeveelheid drugs op zak had. Daarnaast werden er 5 pv's voor zwartwerk en 4 GAS-pv's opgesteld.



Tijdens een grote verkeersactie in Hasselt werden 11 processen-verbaal opgesteld, onder andere voor drugsbezit en rijden onder invloed. Daarnaast kregen 26 bestuurders een onmiddellijke inning voor verkeersinbreuken of parkeerovertredingen.



Zaterdagavond trok de politie Limburg Regio Hoofdstad, samen met onder andere de brandweer, drugshonden en de sociale inspectie, naar de stationsbuurt voor een nieuwe VoltHa-actie. Tijdens de controles in de handelszaken werden er twee personen opgepakt: één persoon was geseind en de andere verbleef illegaal in het land. Daarnaast werd er in één van de zaken een verboden wapen aangetroffen.



Tijdens dezelfde actie werd er nog één persoon opgepakt die verdacht wordt van het dealen van drugs. Daarna trokken de politiediensten naar Runkst en het centrum van Hasselt. Hier werden geen vaststellingen gedaan.



In totaal werden er tijdens de actie zaterdagavond 87 personen en 78 voertuigen gecontroleerd. Er werden 8 processen-verbaal opgesteld, waarvan 5 voor drugsfeiten.

