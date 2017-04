Hasselt: Infrabel heeft 31 nieuwe medewerkers dankzij Limburgse jobdagen (30 april 2017)

Infrabel heeft 31 nieuwe medewerkers voor het onderhoud van de sporen en wissels, de werkzaamheden aan de seinen en de bovenleiding, maar ook voor het besturen van de technische werktreinen.Dat is het resultaat van de Limburgse aanwervingscampagne Wei sjiek is mich da! Is da iet veur oech? en de twee jobdagen van afgelopen vrijdag en zaterdag in Hasselt. In het onderhoudscentrum van Infrabel kwamen er tijdens die twee dagen ongeveer 200 geïnteresseerden langs waar ze konden kennismaken met hun mogelijke nieuwe collega's en vervolgens een rondleiding kregen en live werkdemonstraties in het Logistiek Centrum Infrastructuur."Het doel was om 28 nieuwe collega’s aan te werven in Hasselt, maar de teller komt voorlopig te staan op 31 omdat we ook in de rest van Limburg geschikte technici zoeken. En mogelijk volgen er nog enkele nieuwe collega's. Want sommige sollicitanten, die vrijdag of zaterdag een geslaagde jurytest en medisch onderzoek aflegden, zijn nog even aan het nadenken en zullen mogelijk ook een contract ondertekenen", zegt woordvoerder Frédéric Petit.Momenteel heeft Infrabel voor heel België nog 700 openstaande vacatures. Nieuwe en gelijkaardige regionale campagnes volgen er de komende maanden in Leuven, Brussel en Gent.Foto's: François de Ribaucourt/Infrabel