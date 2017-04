Hasselt: Verdachte opgepakt tijdens politieactie in Hasselt (21 april 2017)

Donderdagavond hield de politie Limburg Regio Hoofdstad, samen met enkele partners, opnieuw een grote VoltHa-actie in de stationsbuurt van Hasselt. Tijdens de actie werd een persoon opgepakt die verdacht wordt van het dealen van drugs. Tijdens de VoltHa-actie in de stationsomgeving werden opnieuw alle handels- en horecazaken en personen en voertuigen in de omgeving gecontroleerd. In totaal controleerde de politie 250 personen en 158 voertuigen.



"In een horecazaak werd een persoon aangetroffen die verdacht wordt van het dealen van drugs. De politie Limburg Regio Hoofdstad stelde de nodige processen-verbaal op. Tijdens de actie werden elf onmiddellijke inningen opgesteld voor het niet-dragen van de gordel, zes processen-verbaal voor drugsfeiten en vier GAS-pv's", aldus politie Limburg Regio Hoofdstad.

