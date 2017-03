Hasselt: Gebouw Radio 2 Limburg wordt verkocht (27 maart 2017)

Radio 2 Limburg zal in juni 2018 haar intrek nemen in de rechtervleugel, op het gelijkvloers, van de oude rijkswachtkazerne van Hasselt. Dat heeft de Raad van Bestuur van de VRT vandaag goedgekeurd. Dit monumentale gebouw wordt momenteel verbouwd en gaat deel uitmaken van het nieuwe Hasseltse stadhuis. De huidige locatie van de radiozender, gelegen langs de Via Media, wordt verkocht.



"Al van bij de start van onze bouw- en verbouwingswerken was het de bedoeling dat een derde partij, naast de Stad en het OCMW, haar intrek zou nemen in een gedeelte van de oude rijkswachtkazerne", zegt burgemeester Nadja Vananroye. "Met Radio 2 Limburg is dat een vertrouwde naam geworden. Net als ons, het bestuur van Stad en OCMW, kiest de VRT er bewust voor om Radio 2 Limburg te verhuizen naar het kloppend hart van onze stad waar de radiozender opnieuw prominenter in het straatbeeld aanwezig zal zijn. Terug naar waar het in 1947 allemaal begon, toen de zender werd opgericht in de Dokter Willemsstraat. Met later nog kantoren aan de Martelarenlaan, waar nu het seniorencomplex Katharinadal gevestigd is, en het iconische gebouw in de Rodenbachstraat was er steeds een sterke link met de binnenstad."



"Radio 2 wil dicht bij de mensen zijn, en deze nieuwe locatie leent zich hier goed toe", zegt Jan Knudde, nethoofd van Radio 2. "Het gebouw ligt namelijk aan een nieuwe verbinding naar het centrum van Hasselt, vlakbij het toekomstige stadhuis. Kortom, een plek met veel passanten dus die we met Radio 2 Limburg graag ontmoeten. Zichtbaar zijn is een belangrijke troef voor Radio 2 en dat zal voor onze redactie zeker het geval zijn."



Paul De Wyngaert, projectmanager: "We verhuizen naar een gebouw met traditie, radio is ook een medium met traditie. Maar evenmin staan we stil, we zijn steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden om op een eigentijdse manier radio te maken in een uiterst efficiënte studio en met een redactievloer die ook faciliteiten zal bieden voor onze collega’s van VRT Nieuws. We kijken bovendien uit naar de partners met wie we dit gebouw in de toekomst zullen betrekken."



"Het gedeelte waarin Radio 2 Limburg haar intrek zal nemen, met een oppervlakte van 230 vierkante meter, wordt door het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt (AGB) casco opgeleverd”, aldus schepen van Economie Tom Vandeput. “De VRT zorgt zelf voor de inrichting op radiotechnisch vlak. Vanaf juni 2018 gaat een huurovereenkomst in voor een periode van tien jaar. De VRT staat zelf in voor de exploitatiekosten, zoals het onderhoud en het verbruik, van hun gedeelte. Naast het gelijkvloers van de rechtervleugel, zullen de medewerkers van Radio 2 ook gebruik kunnen maken van een aantal van onze eigen faciliteiten waaronder onze vergaderruimtes en onze eetzaal. Hun huidige gebouw langs de Via Media, van waaruit Radio sinds 2004 haar uitzendingen verzorgt, wordt verkocht."

