Hasselt: Salvator Plus site is beste locatie voor ziekenhuis (14 maart 2017)

Het Jessa Ziekenhuis wil investeren in een nieuwbouw. De afgelopen maanden werden, in opdracht van de raad van bestuur en de medische raad, 2 sites in Hasselt verder onder de loep genomen rekening houdend met de toekomstige noden van een ziekenhuiscampus. Een haalbaarheidsstudie van het studiebureau Sweco wijst de Salvator Plus site nu aan als de beste keuze.Algemeen directeur dr. Yves Breysem: "De studie van Sweco toont aan dat de Salvator Plus site voldoende plaats biedt om naast het acuut ziekenhuis ook alle mogelijke nevenfuncties (bijvoorbeeld huisartsenwachtpost en andere zorg gerelateerde functies) een plaats te geven en uit te breiden in de toekomst. Bovendien kan de bouw van het nieuwe ziekenhuis 7 tot 9 jaar sneller gerealiseerd worden op de Salvator Plus site omdat er geen wijzigingen nodig zijn aan het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) en het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan), in tegenstelling tot Pietelbeek Zuid. Wijzigingen die daarenboven qua timing en uiteindelijk resultaat heel wat extra onzekerheden in ons project zouden brengen. Daarnaast is de Salvator Plus site beter te ontsluiten en ligt de kostprijs van het volledige project lager. De uitgebreide site van Salvator Plus laat ook toe om met minimale hinder voor de bestaande campus te bouwen.""Om zeker te zijn dat we in de toekomst nog verder zouden kunnen uitbreiden, kan een uitbreidingszone met zorgeiland voorzien worden op Pietelbeek Zuid. Hier zouden we bepaalde extra nevenfuncties kunnen voorzien die niet direct naast het ziekenhuisgebouw moeten liggen zoals bijvoorbeeld assistentiewoningen of een zorghotel", zegt Roel Cleenders, voorzitter raad van bestuur Jessa. Voor deze uitbreidingszone kan Jessa dan samen met de stad Hasselt de nodige stappen ondernemen.De bouw van het nieuwe Jessa Ziekenhuis wordt één van de grootste nieuwbouwprojecten van ziekenhuizen in Vlaanderen. De kostprijs van deze nieuwbouw wordt geschat op 400 miljoen euro. Jessa streeft er naar de nieuwbouw volledig in gebruik te kunnen nemen rond 2027.