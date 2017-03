Hasselt: Modeketen e5 start met vip-behandeling (1 maart 2017)

Belgische modeketen e5 start een pilootproject in Hasselt en in Aartselaar (Antwerpen). De Experience Stores spelen in op de verjonging van haar doelgroep. Het project houdt een nieuw winkelconcept in met meer merken, een verruiming van het aanbod en bijkomende diensten, zoals een personal shopper. e5 mikt hier op een groei van 20% dit jaar en een stijgende tewerkstelling. Het pilootproject met de Experience Stores heeft een testfunctie: wat werkt, blijft en wat niet werkt, gaat weg.



De identiteit van de Experience Stores bouwt verder op het bestaande e5-merk, maar met een aantal vernieuwingen wil e5 haar doelpubliek aan zich blijven binden. e5 richt zicht specifiek op 40-plussers. "De afgelopen jaren zien we dat ons doelpubliek verjongt", zegt CEO Ronald Boeckx. "Alle leeftijdscategorie├źn willen mee zijn en de generatiekloof valt weg. Verder willen we elk bezoek de moeite waard maken. Met persoonlijk advies, een unieke beleving en een wekelijkse evenementenkalender, spelen we in op de evolutie van onze doelgroep en hun koopgedrag."



e5 breidt haar service uit in de beide Experience Stores. Zo wordt er een vip-behandeling geïntroduceerd. Dat is de mogelijkheid om online gratis een personal shopper te reserveren voor een uur. De personal shopper is iemand uit het verkoopteam die een opleiding heeft gekregen om kledingadvies te geven op basis van de stijl, het figuur, de leeftijd en de wensen van de klant. Na een kort analysegesprek, helpt de verkoopster de klant om de juiste outfit te vinden voor elk draagmoment op basis van wat er in de collectie zit.



"De bestaande e5 shops blijven een vaste waarde voor onze klanten", zegt Boeckx. "We gaan voor een evolutie, niet voor een revolutie. Voor de andere 69 winkels verandert er voorlopig niets, ook de huidige merken blijven. Het is sowieso niet de bedoeling dat al onze winkels Experience Stores worden."



"Planten, sfeerverlichting, decoratie, een koffiehoek met leestafel voor de wachtende partners: decoratieve sfeerelementen maken van onze Experience Stores een gezellige en ontspannende winkelomgeving."



Er staan ook wekelijks verschillende evenementen op de agenda in de nieuwe winkels zoals verwenmomenten, modeshows, activiteiten met partners zoals Oxfam en zelfs testritten met elektrische fietsen. "We willen klanten laten genieten van de indrukken en de gezellige omgeving in de winkel. De Experience Stores zijn een plek waar klanten inspiratie kunnen opdoen. We willen elk bezoek de moeite waard maken."



"Na 38 jaar blijven we er nog steeds naar streven om onze klanten te verwennen, vandaar dit testproject in twee van onze winkels. We willen onze strategie future proof houden en dit jaar in de Experience Stores een groei nastreven van 20%," besluit Boeckx.

Bekijk alle artikels uit Hasselt