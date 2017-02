Hogeschool PXL organiseert op zondag 12 maart een infodag. "Een goede studiekeuze kan je immers veel beter maken als je ter plaatse komt kijken. Onze lectoren, docenten en studenten staan klaar om je alle mogelijke info over de opleidingen en over studeren aan Hogeschool PXL te geven. We verzorgen rondleidingen en demo's in de departementen en voorzien ruimte en tijd om van gedachten te wisselen met studenten, lectoren en docenten."Tijdens deze infodag zijn alle campussen geopend:Elfde Liniestraat (PXL-Business, PXL-IT, PXL-MAD)Quartier Canal (PXL-Music)Vildersstraat (PXL-Education, PXL-Media & Tourism, PXL-Social Work)Guffenslaan (PXL-Healthcare)Diepenbeek (PXL-Tech)INFO