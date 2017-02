Hasselt: Meest liefdevolle Valentijn in het Jessa Ziekenhuis (14 februari 2017)

Het Jessa Ziekenhuis beleefde dit jaar de warmste en meest liefdevolle Valentijn ooit: meer dan 10.000 kinderen uit Limburg en ver daarbuiten hebben de voorbije weken een tekening gemaakt en opgestuurd om de patiënten van ons ziekenhuis een hart onder de riem te steken.14 februari was zonder twijfel de mooiste dag van het jaar. Dat is te danken aan de ruim 6.000 kinderen die zijn ingegaan op de oproep van het Jessa Ziekenhuis om een tekening te maken voor de patiënten van ons ziekenhuis. Het opzet van de Valentijnactie was om minstens 1.000 hartverwarmende kindertekeningen te verzamelen: één voor elke patiënt in ons ziekenhuis.De communicatiedienst van het Jessa Ziekenhuis lanceerde de actie in januari via Facebook en andere sociale media. Een Valentijnfilmpje, waarin de tweeling van collega Ingrid Arijs de show stal, werd meer dan 100.000 keer bekeken. "Na amper twee weken hadden we de kaap van 1.000 tekeningen al bereikte", zegt Christa Meekers. "Zo wisten we snel dat we al onze patiënten zouden kunnen verblijden met een prachtig en uniek hartverwarmertje."Niet enkel familieleden en vrienden van medewerkers van het Jessa Ziekenhuis sloegen aan het tekenen, ook in scholen, jeugdverenigingen en crèches werd de actie omarmd met liefde en tekenvlijt. Dankzij de kracht van de sociale media bereikte de Valentijnoproep zelfs een school in Colorado, die een volle doos met kindertekeningen vanuit de Verenigde Staten liet overvliegen.Christa Meekers: "Om de boodschap van Valentijn extra in de veelkleurige tekenverf te zetten, overhandigen de leerlingen van een klasje van de Hasseltse Kleuterschool de Beverzak op 14 februari hun tekeningen zelf aan de patiënten van de afdeling geriatrie op de campus Virga Jesse. Ook op de campus St.-Ursula kwamen de kleuters van school De Schuit en Sint-Martinus (Herk-de-Stad) hun tekeningen en kunstwerkjes persoonlijk aan de revalidanten geven.""Met de resterende tekeningen hebben we grote posters gemaakt, die op de verschillende campussen van het Jessa Ziekenhuis en in winkeletalages in Hasselt te bewonderen zijn. We schenken een heleboel tekeningen aan enkele Hasseltse rusthuizen, opdat ook zij hun bewoners kunnen verrassen en verwarmen met een opbeurende kinderboodschap."