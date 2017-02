Hasselt: Hasseltse verzamelaars redden en restaureren muurtegels van 100 jaar oud (1 februari 2017)

De Verzamelaarsunie Hasseltse Keramiek vzw en Het Stadsmus hebben een bloemendecor in Hasseltse keramiek gered van de sloop. Dat decor maakte tot in 2007 deel uit van de gevelbekleding van een Blankenbergs hotel. Het decor werd gered van de sloop en enkele weken geleden legde restauratrice Charlot De Bisschop de laatste hand aan de restauratie. Het hele verhaal is een mooi voorbeeld van erfgoedzorg en samenwerking.



Meer dan 120 jaar geleden, rond 1895, stond op de plek van de Provinciale Bibliotheek Limburg een keramiekfabriek, die voor klanten tot ver buiten de landsgrenzen hoogstaande sierkeramiek, tegels, gevelbekledingen, maakte. "Hasseltse keramiek was gegeerd goed", zegt Patrick Thijs, secretaris van de verzamelaarsunie. "De fabriek produceerde geglazuurde gevelstenen en op maat gemaakte tegeltableaus, waarvoor in het hele land gretige afnemers waren. Aan de kust heerste er in dezelfde periode een bouwwoede. De gegoede burgerij bouwde er volop zomerverblijven en oudere villa’s werden omgebouwd tot pensions en hotels. Het hoeft dus niet te verbazen dat je aan de kust veel Hasseltse keramiek terugvindt."



In 1911 kreeg architect Jos De Groote de opdracht om twee oudere villa’s, Leopold II en Emelie, om te vormen tot één hotel. Hij koos ervoor om de gevelbekleding volledig in Hasseltse keramiek uit te voeren. Centraal op de gevel moesten bloemendecors (irissen) komen en ook de hotelnaam, Leopold II, moest in Hasseltse keramiek uitgevoerd worden. De bekleding is om een aantal zaken uniek. "Om te beginnen is ze volledig op maat gemaakt", zegt Patrick Thijs. "Bovendien moest de bekleding tegen de bestaande stenen komen en dus bestelde de architect geen volledige tegels, maar tegelstrips. Dit zijn smalle lange tegels, die als een soort behang tegen de bakstenen geplaatst werden en zo de illusie wekten dat de volledige gevel in geglazuurde baksteen uitgevoerd was."



Het waren de Blankenbergse stadsgidsen, die het onroerende patrimonium als hun broekzak kennen, die in 2007 Het Stadsmus contacteerden.



"Of we wisten dat er een volledige gevelbekleding dreigde te verdwijnen?", herinnert conservator Ann Delbeke zich. "We waren blij want hoewel het bewustzijn voor art nouveau en art deco de laatste jaren gegroeid is, gaat men bij de herbestemming van een gevel vaak onoordeelkundig te werk en dan gaat er veel verloren. We schoten dus meteen in actie en contacteerden de Verzamelaarsunie Hasselts Keramiek, die ons met haar expertise bijstond."



‘Samen met enkele studenten van de Universiteit Antwerpen stelden we in 2014 een recuperatie- en restauratieplan op. Restauratrice Charlot De Bisschop herstelde het paneel gedurende de daaropvolgende jaren terug in ere: "Ik herstelde de gebroken tegels en vulde de door verlies ontstane holtes terug op. Vervolgens werden ze langs de geglazuurde zijde gerestaureerd en nu zijn we volop bezig met het inkaderen van het paneel."



Het tegelpaneel is van 11 februari tot en met 9 april te zien in Het Stadsmus. Op zaterdag 11 februari om 15 uur geeft Charlot De Bisschop een lezing over de restauratie van het paneel.



