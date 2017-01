Hasselt: Politieactie aan station Hasselt (16 januari 2017)

In het kader van het VoltHa-plan hield de politie Limburg Regio Hoofdstad tijdens de nacht van zaterdag op zondag een actie aan het station in Hasselt. Er werden drie processen-verbaal voor drugsbezit en drie GAS-boetes opgesteld. Tijdens verkeerscontroles in de buurt werden 116 voertuigen gecontroleerd. De gecontroleerde bestuurders bliezen allemaal negatief. Er werd één onmiddellijk inning opgesteld en één verkeersinbreuk vastgesteld.



In totaal namen een 15-tal politiemensen deel aan deze actie. Er werden 52 personen en 120 voertuigen gecontroleerd. Er werden 6 processen-verbaal opgesteld.

Bekijk alle artikels uit Hasselt