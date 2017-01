Hasselt: Lopen en feesten: Q - Run To You op 11 februari (10 januari 2017)

Een magisch verlicht loopparcours van 5 kilometer doorheen het centrum van Hasselt waarbij duo’s letterlijk naar elkaar toe lopen: daar draait Q - Run To You om. Q organiseert het gloednieuwe loopevent op zaterdag 11 februari 2017 vanaf 18 uur. Startplaats en finish is de Ethias Arena.Na de avondrun door een magisch parcours van 5 km vol adrenaline, pompende beats en neon lights doorheen het centrum van Hasselt kunnen de lopers samen feesten tijdens de Q - Run To You Party in de Ethias Arena.Supporters en feestvierders die enkel naar de Party willen komen, kunnen uiteraard ook een ticket kopen voor 10 euro. De Q Run To You vindt plaats op zaterdag 11 februari. "Meteen ook een ideale gelegenheid om Valentijn eens op een andere manier te beleven", aldus de organisatie.INFO