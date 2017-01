Hamont-Achel: Nieuwjaarsconcert en receptie in kerk Hamont (1 januari 2017)

Naar jaarlijkse gewoonte opent het nieuwe aha!-seizoen met een nieuwjaarsconcert in de St. Laurentiuskerk van Hamont. Op 6 januari om 20 uur wordt 2017 op gepaste wijze ingezet door het Kamerorkest van Brugge, onder leiding van Ning Kam en met Roeland Hendrikx als solist."Het nieuwjaarsconcert is ondertussen een vaste waarde in ons aha!-programma. Het prachtige decor van de St. Laurentiuskerk en de straffe muzikanten maken er telkens weer een voltreffer van. Sedert enkele jaren nodigen we alle bezoekers na het concert ook uit op een korte receptie in de kerk. Samen met de muzikanten klinken we dan op een vreugdevol nieuw jaar", zegt schepen Rudi Boonen.Tickets voor het concert zijn te koop via de website http://www.hamont-achel.be/aha of telefonisch te reserveren: 011 51 05 02.