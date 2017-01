Ham: Gaswolk Tessenderlo Chemie Ham: Ramen en deuren sluiten (11 januari 2017)

Er is een algemene stroompanne bij Vynova, CPC en Tessenderlo Chemie Ham. "Hierdoor is een HCl-gaswolk vrijgekomen bij Tessenderlo Chemie Ham."



"De wolk trekt momenteel richting Oostham. De concentraties in de wolk zijn bijzonder klein. De wolk zal zich geleidelijk aan oplossen. Toch vragen we om ramen en deuren gesloten te houden tot nader bericht", aldus het gemeentebestuur.

