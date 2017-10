Genk: Synaps Park, de nieuwe naam van Zorgcampus Schiepse Bos (19 oktober 2017)

Synaps Park. Dat is de nieuwe naam van de zorgcampus in Genk waarop momenteel de hoofdcampus van het ZOL, de Limburgse Zorgacademie (LiZa), Kinderdagverblijf Wombat en het Kinderpsychiatrisch Centrum (KPC) gevestigd zijn.Synaps Park zal de komende 2 decennia ontwikkeld worden tot een site die ruimte geeft aan de uitbreiding van het ziekenhuis, aan de inplanting van een Zorgboulevard en aan het ontwikkelen van een campus voor zorg gerelateerde bedrijven en start ups. Hiervoor zal de huidige site verdubbelen in oppervlakte: van 16 naar meer dan 32 hectare.INFO