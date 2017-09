Genk: McDonald's opent in Genk: Eerste Limburgse McDonald's met tafelbediening (13 september 2017)

Donderdag 14 september opent de gloednieuwe McDonald's in Genk. Na een kleine 3 maanden intensieve bouwwerken staan franchisenemer Jan Haenen en zijn team te glunderen in dit prachtige restaurant met unieke architectuur.Het splinternieuwe McDonald's restaurant is op zijn minst indrukwekkend te noemen: een moderne hoogbouw met schuin dak en ruime glaspartijen die het ruimtegevoel vergroten. Aan de voorkant van het gebouw is een ruim en zonnig terras. Het restaurant biedt 147 zitplaatsen binnen en nog eens 64 plaatsen buiten op het terras. Binnen straalt een combinatie van natuurlijke hout- en steenelementen een gezellige, huiselijke sfeer uit.Zoals in alle andere McDonald's restaurants kan iedere bezoeker ook in Genk genieten van gratis Wi-Fi. Maar dit restaurant gaat nog verder, zo zijn er 4 dubbele bestelkiosken waar klanten op eigen tempo hun keuze kunnen maken. Daarnaast is er ook een Gym & Fun voor kinderen, uitgerust met een digitale projector die interactieve spelletjes en beelden projecteert op de vloer. Deze interactieve spelletjes leren de kinderen op een speelse manier tellen, letters herkennen, enzovoort.Het McDonald's restaurant van Genk is de eerste Limburgse McDonald's dat klanten aan tafel bedient. Een gepersonaliseerde aanpak staat er centraal: zowel in de bereiding in de keuken als in de bediening in het restaurant. Klanten kunnen bestellen en betalen aan de kassa of aan een bestelkiosk, waarna een medewerker hun bestelling aan tafel brengt.Deze persoonlijke aanpak levert ook extra jobs op. Naar aanleiding van de opening van dit restaurant werden niet minder dan 48 nieuwe arbeidsplaatsen gecreƫerd en gerekruteerd in samenwerking met VDAB. Het restaurant in Genk stelt in totaal 61 medewerkers tewerk. Rasechte Limburger Jan Haenen is franchisenemer van dit restaurant en staat ook aan het roer van de restaurants in Hasselt, Houthalen, Bilzen, Herentals en Diest. In totaal stelt hij in de regio niet minder dan 320 medewerkers tewerk."Ik ben bijzonder fier op dit splinternieuwe restaurant op deze toplocatie en vooral op mijn mensen. Met ons team staan we te popelen om onze klanten hier te verwelkomen. Sfeer en menselijk contact zijn belangrijk vandaag de dag en ik ben er dan ook van overtuigd dat het nieuwe interieur en de persoonlijke service voor een aangename en unieke beleving zal zorgen."Ook burgemeester Wim Dries is blij met de komst van de nieuwe McDo: "Als burgemeester ben ik uiteraard blij met de opening van het McDonald's restaurant in Genk. Deze hamburgerketen ontbrak nog in het multi-culinaire aanbod van de stad en vormt meteen een extra troef met maar liefst 61 nieuwe arbeidsplaatsen. Het restaurant draait bovendien op 100 procent op groene energie. Genk is koploper op gebied van hernieuwbare energie in Limburg en staat op plaats drie in Vlaanderen. McDonalds Belgiƫ en stad Genk vinden elkaar dus in dit beleid."Het nieuwe restaurant is gelegen aan de Hasseltweg 47.Foto: Burgemeester Wim Dries smult van de eerste Big Mac in de gloednieuwe vestiging.