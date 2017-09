Genk: C-Mine Crib: 1600 vierkante meter extra kantoor- en vergaderruimtes (4 september 2017)

C-Mine Crib, de incubator voor start-ups en experts in de creatieve economie, breidt haar werkomgeving uit met 1600 vierkante meter aan kantoorruimte, flexplekken en inspirerende vergaderruimtes. De nieuwe vleugel is goed voor 19 kantoren, 10 flexseats en 54 fixed seats en biedt ruimte aan 50 extra bedrijven. Niet alleen bedrijven zijn welkom op de incubator, ook studentondernemers kunnen er terecht.Geen stijve, gesloten kantoorruimtes, wel kleurrijke en open bureaus met een glijbaan en kickertafel om de hoek. Toekomstige bedrijven nemen er hun intrek in glazen kantoren, open werkeilanden of volledig afgesloten ruimtes. De bureaus in het open landschap zitten dan weer verstopt achter telefoonhubs of vergaderruimtes zodat de verschillende bedrijven elkaar letterlijk ontdekken wanneer je naar je bureau wandelt."We willen dat de bedrijven elkaar leren kennen en verder helpen. De inrichting laat dit perfect toe en geeft ons de kans om mee te groeien met de ondernemingen. Zo start je in een gemeenschappelijke ruimte, maar kan je vervolgens doorgroeien naar meerdere seats of een eigen kantoor", zegt Jasper Olaerts, Manager C-mine Crib.De gemeenschappelijke keuken is gelegen in het hart van de nieuwe vleugel en zorgt ervoor dat werknemers elkaar tegenkomen op een informele manier."We willen bedrijven optimaal laten groeien door hen samen te brengen zodat ze van elkaar en van onze partners leren. We stellen onze incubator ook gratis open voor studentondernemers zodat zij zonder drempel de ondernemerswereld leren kennen en meteen goed ondersteund worden. Zij zijn tenslotte de toekomst van ondernemend Limburg", zegt Olaerts."We evolueren naar een nieuwe manier van werken: waar werkbeleving, ankerpunten van menselijke interactie en cross-overs tussen verschillende sectoren met de dag belangrijker worden. Open werkplekken geven alle kansen om samen te werken en te groeien ongeacht de fase waar je als onderneming in zit. De nieuwe vleugel op C-mine Crib maakt deze interactie tussen bedrijven ook mogelijk", zegt Stijn Bijnens, CEO LRM.Burgemeester Wim Dries: "C-mine Crib biedt startende ondernemers een uitgebreide omkadering en begeleiding. De incubator speelt een belangrijke rol als hefboom voor groei, werkgelegenheid en creativiteit in onze stad. We zijn dan ook erg trots op deze uitbreiding en de drive die er heerst."Op C-mine Crib zijn er momenteel reeds 50 bedrijven actief. Met deze uitbreiding mikt de creatieve incubator op een verdubbeling in de komende jaren."We streven naar 100 bedrijven in 2020. Een aantal nieuwe bedrijven hebben reeds hun intrek genomen in de uitbreidingszone. De volgende bedrijven huizen begin september in", besluit Anniek Nagels, voorzitter C-mine Crib.