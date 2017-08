Genk: Eerste editie Bokrijk Run op 12 november (31 augustus 2017)

De Bokrijk Run is een nieuw en uniek loopevenement dat op zondag 12 november 2017 voor het eerst wordt georganiseerd. Deelnemers lopen doorheen alle troeven die het park Bokrijk te bieden heeft. Als loper krijg je de kans om het aanwezige erfgoed op een wel heel aparte manier te beleven.De Bokrijk Run bestaat uit 3 onderdelen:De belevingsrun: lopen zonder tijdsdruk over een afstand van 5 of 10 kilometer. De start is vrij tussen 10u30 en 12u en het Openluchtmuseum is enkel voor lopers toegankelijk. Je loopt door de Speelschuur en de Atelier schuur in museumdeel Kempen. In het gedeelte Haspengouw word je gewijd door de pastoor en de champetter wijst de weg. In Oost-en West Vlaanderen is er onder meer een passage voorzien door de impressionante Schuur uit Oordenen en in de expo‘De sixties loop je dwars door de typische woning uit de jaren 60.De chronorun: wie wat meer prestatiegericht is, kan om 14u de start nemen van de chronoraceDe kidsrun: om 15u.30 is het aan de kleinsten. Over een afstand van 1 km lopen de jongens en meisjes door het Openluchtmuseum waar ze enkele leuke attracties passeren. Mama's en papa's mogen meelopen.In de namiddag is het Openluchtmuseum vanaf 13u30 vrij toegankelijk, ook voor niet-lopers. Deelnemers aan de Bokrijk Run betalen geen toegang, voor vrienden en familie is het museum geopend aan een absoluut gunsttarief. Wie dit wil, kan dus in het Openluchtmuseum supporteren voor de deelnemers aan de chronorace. De start- en aankomstzone bevindt zich aan de voorzijde van het Kasteel van Bokrijk.Voor alle onderdelen van de Bokrijk Run gelden dezelfde tarieven. Zowel voor de belevingsrun (5 en 10km) als voor de chronorun (10km) betaal je 12 euro in voorinschrijving en 15 euro de dag zelf aan de kassa.Deelnemers tot 12 jaar nemen gratis deel. Ook de Kidsrun is gratis.INFO