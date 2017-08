Genk: Essers neemt Driessen nv over (1 augustus 2017)

Op 28 juli 2017 ondertekende H.Essers de overname van Driessen nv. Driessen nv is een Limburgs familiebedrijf gespecialiseerd in de verkoop en het transport van bouwmaterialen. Het bedrijf is strategisch gelegen in de kanaalzone van Genk-Zuid. H.Essers is via zustervennootschap Geertrans-Hellings reeds verscheidene jaren actief in de markt van de utility logistiek (nutsvoorzieningen, infrastructuur, bouw -en eventlogistiek) en kan dankzij deze overname dit strategisch segment verder ontwikkelen.Voor H.Essers, die al langer te kennen heeft gegeven in de toekomst meer te willen inzetten op binnenvaart via de site Dry Port op Genk-Zuid, betekent deze overname opnieuw een stap in het verduurzamen van haar transport door het reduceren van haar baantransporten ten voordele van de waterweg.Daarnaast zal deze overname ervoor zorgen dat het bedrijf verder zal kunnen groeien in het segment van de bouwinfrastructuur en zal het tevens haar activiteiten kunnen uitbreiden op een brede Europese schaal.