Boer op de koer is een wekelijkse boerenmarkt, waar je de meest authentieke food kan proeven en kopen. Met streekbar en kinderanimatie. Elke donderdagavond van 17 uur tot 20 uur, van 8 juni 2017 tot en met 28 september 2017.INFOOp het binnenplein van het stadhuis in Genk, waar een pop-uptuin is ingericht.