Limburgnieuws.be

Genk: Genk on Stage sluit tweede festivaldag af met 65.000 bezoekers (24 juni 2017)

Na de tweede dag klokt Genk on Stage af op een 65.000-tal bezoekers. "Een schitterend resultaat", reageert schepen Lotte Trippaers. "Namiddag was er al heel wat volk in Genk. Sinds de avond loopt het centrum goed vol zodat we voor de totale zaterdag meer dan 40.000 bezoekers in het stadscentrum verwelkomden."



"Ons verjaardagsfeest is halverwege. 15 jaar Genk on stage lost alle verwachtingen in. Een goed evenwicht tussen Genks, lokaal en internationaal talent versterken de traditie van Genk on Stage als uniek stadsfestival."



Tijdens het festival monitort de veiligheidscel continue alles en schiet indien nodig in actie. Tot op heden zorgt deze aanpak voor zo goed als geen incidenten.

