Genk: 500 Genkse kinderen maken kunst in popup tuin (16 juni 2017)

Met het project Kunsttruck trok de Genkse Academie voor Kunst het afgelopen schooljaar langs 14 Genkse scholen. Doel: zoveel mogelijk kinderen stimuleren om hun creatieve talenten te ontdekken. Vandaag (vrijdag 16 juni) verzamelen 500 kinderen in de pop-uptuin van het stadhuis voor het slotproject. Inmiddels besliste de GA alvast om het aanbod in de wijken volgend schooljaar gevoelig uit te breiden en het inschrijfgeld te verlagen.



Schepen Anniek Nagels: "Er waren dit jaar niet minder dan 1800 leerlingen ingeschreven aan onze Genkse Academie voor Kunst. 1400 daarvan waren kinderen en jongeren. Maar we zijn er ons van bewust dat voor sommige Genkse gezinnen de drempel van onze GA net iets te hoog of te ver weg ligt. En dus trekken we de wijken in. De Kunsttruck met name, doet 14 basisscholen aan en bereikt zo honderden kinderen."



Op vrijdag 16 juni verzamelen zo'n 500 kinderen in de pop-uptuin van het stadhuis voor het slotproject. Ze zullen er metersgrote vlaggen beschilderen. Hun inspiratie? Die halen ze uit het boek Een wereld van verhalen van Jeffers & Winston. De vlaggen blijven nog tot het einde van de maand in de tuin hangen.

