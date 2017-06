Genk: ZOL bouwt nieuw zintuigenplatform (15 juni 2017)

Op campus Sint-Jan zijn de voorbereidende werken gestart voor de bouw van een nieuw zintuigenplatform. De specialismes Oftalmologie (Oogziekten), Mond-Kaak-Aangezicht (MKA) en Keel-Neus-Oor (KNO) krijgen een gloednieuwe stek bovenaan de trap die van de inschrijvingshal naar de raadplegingsblok leidt.



Bij de verbouwing van MKA springen de 3 ultramoderne behandelzalen in het oog. Zowel qua inrichting als qua functionaliteit benaderen ze erg dicht de look & feel van een mini-operatiekwartier. De verbouwingen nemen ruim een jaar in beslag en vormen het sluitstuk van een grote renovatieronde die tal van raadplegingen en de dienst Medische Beeldvorming een volledige make-over gaf.

