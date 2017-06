Genk: Subsidie voor restauratie van de passerelle van de steenkoolmijn in Waterschei (12 juni 2017)

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 619.718 euro toe aan het stadsbestuur van Genk voor de restauratie van de passerelle van de steenkoolmijn in Waterschei. Deze subsidie past in de meerjarenovereenkomst die de stad sloot met de Vlaamse overheid om de mijnsite te restaureren en herbestemmen tot Thor Park, een hotspot van 93 ha voor technologie, energie en innovatie.



De passerelle is de overdekte gang tussen de badzalen in het hoofdgebouw en het ontvangstgebouw, waar de mijnwerkers in de liftkooien stapten. Samen met de mijngebouwen is de passerelle in 1993 beschermd. De restauratie van de passerelle vormt de vierde restauratiefase in de meerjarenovereenkomst. Eerder zijn al middelen vrijgemaakt om het hoofdgebouw, het ophaalgebouw en het ventilatiegebouw te restaureren. In volgende fasen volgen het schachtgebouw, de uitrusting en de schachtbok.



De passerelle krijgt een casco restauratie, waarbij ramen en beton worden gerestaureerd, en het geheel waterdicht wordt gemaakt, met het oog op een latere invulling van de ruimte.



"Deze premie past in de meerjarige subsidieovereenkomst die we in 2014 hebben gesloten voor de restauratie van de beschermde mijngebouwen," zegt minister-president Bourgeois. "Liefst 7 restauratiefasen, gespreid over evenveel jaren, kunnen rekenen op een totale premie van 8 miljoen euro."

Bekijk alle artikels uit Genk