Genk: Zomer 2017: Veel cultuur in en rond C-mine (30 mei 2017)

Met een gevulde zomeragenda krijgt de Genkse cultuurliefhebber wat hij verdient: veel muziek, literatuur, beeldende kunst en meer. Het Limburgse designcollectief Het Labo bestaat 30 jaar en blikt terug. De Gentse creatievelingen van DIFT tunen het C-mine plein met verrassende installaties. Genieten van gratis jazz onder de schachtbokken, dat is Jazz op het Plein. Het literaire festival Zin in Zomer presenteert weer enkele pareltjes. Verder is er nog Absolutely Free Festival, Vollebak Vennestraat, kun je de expeditie bezoeken of geniet je nog een keer van de installatie Labyrint.