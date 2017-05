Genk: Gratis stadsfestival Genk on Stage breidt uit met twee podia (22 mei 2017)

De laatste namen voor het gratis stadsfestival Genk on stage zijn bekend. Na nationale en internationale headliners Marky Ramone's Blitzkrieg (US), Gogol Bordello (US), Milow, Arno, Het Zesde Metaal, School is Cool, SX, Meuris XL, Dr Lektroluv en Stan Van Samang wordt nu nog voornamelijk lokaal talent aan de affiche toegevoegd. In totaal staan meer dan 100 artiesten op het festival. Bovendien plaatst Genk on Stage twee gloednieuwe podia, met onder andere dj's Pat Krimson en Buscemi als headliners. Kids on stage, het kinderprogramma op zondagnamiddag, pakt dit jaar uit met Baba Yega en de Ketnet-musical Unidamu.



Genk on Stage vindt plaats op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni.



"Terwijl het aantal podia op andere festivals afneemt, zorgt Genk on Stage net voor meer sfeer en beleving in het centrum dankzij twee nieuwe podia. Zij vormen een mooie aanvulling op het bestaande aanbod," zegt schepen Lotte Trippaers. De Grote Markt is één van de centrale kruispunten van het festival. "Vorig jaar stond hier nog een Food Plaza, dit jaar pakken we uit met een nieuw concept: een hippe zomerbar met een dj-programmatie, een initiatief van Genk on stage in samenwerking met twee lokale horecazaken, Shakerato en 't Stadscafé." Headliners van die Zomerbar zijn Pat Krimson, Lennert Wolfs en dj Ward. Ook in de Winterslagstraat komt een gloednieuw podium, met vooral plaats voor lokaal talent. Op zondag sluit Buscemi dat podium af met zijn latino-getinte dansmuziek.

